Cofiño ve a la izquierda perdida en "políticas particularistas" y sin un discurso para la mayoría

Archivo - Juan Cofiño, en una imagen de archivo - JUNTA GENERAL. - Archivo

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias, el socialista Juan Cofiño, ha mostrado su preocupación por el actual escenario político, en el que cada vez gana más terreno en toda Europa la ultraderecha. Frente a ese fenómeno, Cofiño ve a una izquierda que se ha refugiado en cuestiones identitarias y se ha perdido en "políticas particularistas" dirigidas a confortar a colectivos minoritarios.

Considera Cofiño que la izquierda carece en estos momentos de un discurso para la mayoría reconocible y de un propósito común. "La percepción es que se ha preterido la igualdad y el componente materialista (la vivienda, el empleo, etc.) para enredarse en discursos culturales, de valores o de exaltación de minorías", ha advertido el político en un artículo publicado en el diario regional asturiano La Nueva España y recogido por Europa Press.

Cofiño se ha mostrado partidario de analizar en clave "muy autocrítica" las razones que explican el auge de la ultraderecha. Él atribuye el fenómeno a "la contestación y el desafecto de una parte cada vez más relevante de la población hacia el sistema democrático, sus instituciones y los partidos que lo conforman".

En su artículotitulado 'Cavilaciones sobre la expansión de la ultraderecha' Cofiño rechaza explícitamente las medidas de 'cordón sanitario' como solución efectiva ante el fenómieno, argumentando que han demostrado ser ineficaces ya que "se los han saltado todos" y porque su aplicación resulta "poco compatible con los fundamentos democráticos". Además, ha advertido que "los procesos de victimización bien manejados otorgan crédito allí donde no debe haberlo".

El presidente ha identificado como raíz del problema la existencia de "angustia, ira y malestar que anida en el miedo" en amplios sectores de la población, vinculando esta situación a la globalización y la desregulación de mercados que han generado "una sociedad desigual, en la que grandes sectores sociales se consideran perdedores y abandonados por el sistema".

Cofiño ha señalado que la izquierda "debe resolver un dilema que la tiene despistada desde hace décadas", ya que su discurso político "se proyectó sobre la base de un modelo de trabajo que ya no existe" y ha criticado que se haya "refugiado en cuestiones identitarias".

Finalmente, en un llamamiento dirigido a los votantes jóvenes, Cofiño ha apelado a quienes "enfadados, agobiados y a modo de rebeldía" apoyan opciones radicales para que "hagan una inmersión en la historia y entiendan de dónde venimos, con el propósito de prevenir el futuro".