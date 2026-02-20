El colegio de Nuevo Roces abrirá con la oferta completa de segundo ciclo de Infantil y cuatro años de primaria

Archivo - Infografía del nuevo colegio público Nuevo Roces, actualmente en construcción. - PRINCIPADO DE ASTURIAS - Archivo

El Gobierno de Principado inaugurará el colegio público de Nuevo Roces, en Gijón, con la oferta completa del segundo ciclo de Infantil, de tres a seis años, el primer ciclo de Primaria (1º y 2º) y los cursos 3º y 5º, lo que amplia la previsión inicial para que el centro alcance el pleno rendimiento en el plazo de dos años académicos.

A este respecto, la consejera de Educación, Eva Ledo, ha trasladado este viernes esta información al vicepresidente de la asociación vecinal del barrio, Miguel Bernardo, durante la segunda reunión celebrada esta semana.

Ledo, en este sentido, ha reconsiderado la postura inicial del Gobierno -que consistía en abrir tan solo con los dos primeros cursos de cada etapa, como ocurrió con el resto de centros públicos inaugurados en Asturias- y ha asumido la ampliación de la oferta atendiendo a criterios pedagógicos.

También ha valorado los argumentos expuestos por los vecinos de este barrio emergente, que demandan que se completen los servicios para dar mayor vitalidad a la zona.

La apertura completa de Infantil y del primer ciclo de Primaria responde a motivos de conciliación familiar para el alumnado menor de ocho años. Asimismo, los cursos 3º y 5º de Primaria se ofrecerán por ser los de comienzo de un ciclo educativo. Con esta organización, el colegio alcanzará su pleno funcionamiento en solo dos cursos académicos.

Además, se ha tenido en cuenta la organización curricular y la evaluación por ciclos, por lo que el nuevo colegio no ofertará de inicio 4º y 6º de Primaria, dado que el alumnado de esos niveles se encuentra matriculado en otro centro y a mitad de ciclo.

La consejería mantiene su compromiso de ofrecer un servicio de transporte escolar desde Nuevo Roces al alumnado matriculado en los colegios de Contrueces.

"Tras revisar los datos disponibles y valorar las aportaciones vecinales, hemos decidido abrir el colegio de una forma ordenada y aplicando criterios pedagógicos que permitan la conciliación y una adecuada respuesta educativa", ha explicado la consejera.

El colegio comenzará a funcionar con dos grupos de Infantil de 3 años y otros dos de 1º de Primaria (línea 2), mientras que el resto de niveles dispondrá de un solo grupo (línea 1) para poder analizar con rigor la demanda de alumnado.