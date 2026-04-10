El Colegio Oficial de Ingeniería Informática renueva su Junta de Gobierno, presidida por José García Fanjul como decano - COLEGIO OFICIAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingeniería Informática del Principado de Asturias ha renovado su Junta de Gobierno, que estará presidida por José García Fanjul como decano, tras concluir el proceso electoral iniciado el pasado mes de febrero.

Según ha detallado la entidad, García Fanjul afronta su tercer mandato, después de haber ocupado el cargo en los periodos 2014-2018 y 2018-2022. Sustituye a David Pérez Pancho, que ejercía como decano en funciones desde junio de 2025.

La nueva Junta de Gobierno está integrada por Vicente Rodríguez Montequín y Cristina Merino como vicedecanos, Javier Sergio Vázquez como tesorero y Raquel Blanco como secretaria. Como vocales figuran Enrique Riesgo, María Goitia, Francisco de Borja García, Alfonso Isidoro Dou y Mónica Freire, mientras que Darío Álvarez será vocal suplente.

El nuevo decano ha señalado la importancia de reforzar la colaboración entre los colegios profesionales del ámbito de la ingeniería informática en Asturias y de impulsar la defensa de la profesión y de los derechos de sus profesionales.