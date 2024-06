Los comerciantes de El Fontán dicen "no" al plan municipal para la rehabilitación del Mercado

Cuesta (PP) confirma que "habrá que devolver" los fondos europeos



OVIEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los comerciantes del Mercado de El Fontán han votado "no" al plan municipal para rehabilitar el espacio, que contempla, además de las actuaciones de renovación y digitalización del Mercado, la habilitación de una zona en el piso superior para acoger restaurantes.

La reforma del Mercado cuenta con una partida presupuestaria de 2,3 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation UE y la condición para recibirlos es que el 60% de la obra esté ejecutada en diciembre de este año. Además, el Ayuntamiento iba a aportar 2,2 millones más al proyecto.

En la votación de este lunes han participado 31 comerciantes. De ellos, 19 han rechazado el planteamiento del Equipo de Gobierno liderado por Alfredo Canteli, 11 la han apoyado y uno se ha abstenido.

EL AYUNTAMIENTO DESTINARÁ SUS FONDOS A "OTRAS ACTIVIDADES"

En unas declaraciones a Europa Press, el segundo teniente de alcalde y concejal de Proyectos Estratégicos, Ignacio Cuesta (PP), ha asegurado que el Equipo de Gobierno "respeta" la decisión de los comerciantes y ha indicado que no va a impulsar el proyecto en su contra.

El edil ha asegurado que el Ejecutivo local no comparte la decisión de los comerciantes porque "era un buen proyecto que servía para los objetivos con que se solicitó la financiación", y que consistían en la modernización del Mercado y la atracción de nuevos públicos a través de la puesta en marcha de locales de hostelería en la planta superior.

Ahora, ha señalado, el Ayuntamiento se "olvida" de este proyecto y dedicará los recursos a "otras actividades", toda vez que los comerciantes "por motivos distintos", han rechazado el proyecto. Sobre los fondos europeos, ha dicho que "habrá que devolverlos" ya que era una financiación para un proyecto "finalista".

LA OPOSICIÓN CRITICA LA GESTIÓN MUNICIPAL

Tras la votación de los comerciantes, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Carlos Fernández Llaneza, ha criticado tras la votación que, después de "tres años de parálisis y cambios en el proyecto" ahora haya un mercado "dividido" y 2,4 millones de euros de fondos europeos "a punto de perderse".

Estos fondos, ha agregado, son "muy necesarios" para reparar la cubierta y mejorar la eficiencia energética del edificio. "Ese es el resultado de la gestión de Canteli", ha reprochado.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha subrayado que los comerciantes del Fontán "han dado la espalda al proyecto encubierto de gastrobar de Canteli, que pretendía rentabilizar los fondos europeos a costa de poner en peligro el futuro de los negocios del mercado".

"Encargar proyectos en contra del interés general, no tener en cuenta a los principales afectados y responsabilizarles en última instancia de que no se lleve a cabo la necesaria reforma del mercado nos va a salir caro a todos los ovetenses", ha reflexionado, asegurando que "los fondos europeos están en peligro". "La responsabilidad de no perderlos es exclusivamente del equipo de gobierno", ha apostillado, al tiempo que ha pedido "diligencia, rapidez y una toma de decisiones acordé a las verdaderas necesidades del mercado y de los comerciantes".

Por su parte, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha asegurado que el rechazo de los comerciantes es "la crónica de un fiasco anunciado". "Fiasco anunciado por un método al servicio de un mal modelo como el de franquicia de los gastromercados madrileños frente a la identidad histórica del mercado del Fontán, y mal método también el monólogo y el o lo tomas o lo dejas", ha reprochado al Ejecutivo local.

Llamazares considera que ahora "toca asumir la cura de humildad y salvar la modernización energética y digital del mercado, retomar el diálogo y con ello la recomposición de la división provocada y garantizando la inversión y los fondos europeos".