Comienzan los trabajos de izado de la estructura metálica del nuevo puente Emilio Llamedo en Arriondas - PRINCIPADO

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos para izar los tramos de estructura metálica del nuevo puente Emilio Llamedo sobre el río Sella ha comenzado este jueves en Arriondas. La operación permitirá colocar sobre el río un tablero de 96 metros de longitud que conformará las calzadas y aceras de la infraestructura, tal y como ha informado el Principado.

Las maniobras se realizan con una grúa especial de 600 toneladas, que trasladará dos vigas cajón de acero corten de 54,2 y 41,5 metros y 190 y 100 toneladas, respectivamente, desde una plataforma en la ribera hasta los nuevos estribos del puente. Según el Ejecutivo, se trata de "maniobras de especial complejidad técnica para trasladar, colocar y hormigonar el nuevo cajón metálico sobre el que se asentará el tablero".

Tras la colocación de las vigas, se iniciarán los trabajos para ubicar la losa de hormigón armado que conforma el tablero, mientras que las aceras de triple capa de vidrio estarán sustentadas por una estructura de costillas metálicas.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo; el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García; y el concejal de Parres, Víctor Rodríguez Caldevilla, han asistido este jueves a la colocación del primer tramo del tablero.

CARACTÉRISTICAS Y PREVISIONES DEL NUEVO PUENTE

El Gobierno de Asturias destina más de 5,2 millones de euros a la construcción del nuevo puente, que contará con calzadas y aceras más anchas y seguras, sin pilares intermedios que afecten al cauce del río, y un gran mirador para que los peatones puedan observar el Sella.

El proyecto se ha planificado para minimizar las afecciones que provoca una obra de esta magnitud. Los trabajos de desmontaje del viejo puente comenzaron una vez terminado el verano y la temporada de mayor afluencia turística y la plataforma habilitada en la margen del río para poder albergar la maquinaria y materiales y afrontar los trabajos de desmontaje quedará totalmente desarmada a lo largo de este mes.

El Principado ha asegurado que las obras discurren según la planificación prevista y la previsión es que el nuevo puente esté listo en verano. Sobre la nueva estructura se creará una calzada de 7,3 metros de ancho y se construirán aceras.

El paso peatonal de la margen izquierda en sentido Arriondas tendrá 3,5 metros de ancho y el de la margen derecha, de igual anchura, albergará un mirador justo encima del lugar en el que se da inicio cada verano al Descenso Internacional del Sella. La obra consistirá en la instalación de un voladizo sobre el río con suelo de vidrio de triple capa.

Con esta remodelación, la infraestructura pasará de tener 8,4 a 14,3 metros de anchura, lo que implica un significativo aumento de calzada y aceras, que quedarán separadas por sendas barreras de seguridad a ambos lados.