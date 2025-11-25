La Comisión de Seguridad Minera se reúne este miércoles al mediodía para analizar el accidente de Vega de Rengos

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Seguridad Minera del Principado de Asturias se reunirá este miércoles a las 12.00 horas para analizar el accidente registrado el pasado viernes en Vega de Rengos, en el municipio asturiano de Cangas del Narcea, en el que perdieron la vida dos mineros de 32 y 42 años.

Así lo ha confirmado este martes el secretario de Salud Laboral de UGT, Marino Fernández, tras participar en una nueva concentración contra la siniestralidad laboral que ha cortado el tráfico en el centro de Oviedo.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ya avanzó este lunes tras la reunión del Consejo de Gobierno que iba a convocar de urgencia a la comisión este miércoles.

La Comisión de Seguridad Minera del Principado de Asturias es un órgano colegiado de asesoramiento y apoyo de la Administración en materia de seguridad minera, adscrito a la consejería competente en materia de minería, en el que participan organizaciones representativas de intereses sociales.

Entre sus funciones se encuentra la de informar de los asuntos relacionados con la seguridad en las minas sometidas a su conocimiento y parecer, en especial el análisis de las reseñas de accidentabilidad y de los accidentes e incidentes mineros a tratar en las reuniones de la Comisión.