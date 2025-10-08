El comité de empresa de Windar Wind Service emplaza al Principado a mediar en el conflicto

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Windar Wind Service, tras la reunión celebrada este miércoles en el marco del expediente de regulación planteado por el Grupo Windar Renovables, ha emplazado a la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias a que intervenga y medie en el conflicto.

Según un comunicado del comité recogido por Europa Press, el objetivo de favorecer una solución "equilibrada y justa que evite más tensión y desgaste en la plantilla".

Los trabajadores explican que la negociación se mantiene "enquistada", sin avances significativos, debido a una propuesta empresarial que consideran "insuficiente y alejada de la realidad económica del grupo".

Desde el comité defienden que el proceso debe resolverse con respeto hacia las personas trabajadoras, garantizando condiciones acordes a la solvencia y a las expectativas de negocio de Windar Renovables.

"Confiamos en que la responsabilidad y el diálogo permitan alcanzar un acuerdo razonable, a la altura de una empresa que debe mirar al futuro sin dejar atrás a su gente", concluyen desde el comité de empresa de Windar Wind Service, en Avilés.