Conciertos, actividades infantiles y espectáculos itinerantes centran la programación de Navidad en Oviedo

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo, Covadonga Díaz, presenta las actividades de navidad. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo ha organizado más de un centenar de actividades con motivo de la celebración de la Navidad. Entre ellas destacan conciertos de villancicos, actividades infantiles y espectáculos itinerantes, además de la tradicional cabalgata de Reyes y la exposición de belenes.

La concejala Covadonga Díaz ha presentado la programación, que comenzará este viernes a las 18.30 con un concierto previo al encendido de luces en la calle Uría, a cargo de Axol DJ y el Coro Joven Divertimento. Tras el encendido, previsto para las 20.00 horas, le seguirá un concierto de La Banda de Jaime Terrón. Con 'Oviedo enciende la Navidad' el Ayuntamiento da el pistoletazo de salida a unas actividades que se prolongarán hasta las cabalgatas del 5 de enero.

Con un presupuesto de 237.000 euros, la concejalía de Festejos ha organizado una programación que va desde la celebración de mercados navideños, atracciones infantiles incluida una pista de hielo, conciertos de coro, jazz, espectáculos de ballet y ciclos de cine infantil y familiar.

El Campo de San Francisco será un año más un punto central del ocio infantil con la instalación de la pista de hielo y un conjunto de atracciones que incluyen un tobogán, noria, tren infantil, tiovivo y una carpa de hinchables. La oferta se completará con talleres que van desde globoflexia y pintacaras hasta magia, equilibrismo, espectáculos de clown y zancudos.

Entre los eventos más destacados se encuentran el desfile de Papá Noel en su trineo, que comenzará a las 17.30 horas del 24 de diciembre. Además, un Tren de la Navidad gratuito recorrerá el centro de la ciudad, así como el 'Navibus', que también recorrerá las calles de Oviedo entre el 19 de diciembre y el 4 de enero.

La Exposición de Belenes de la Asociación Belenista de Oviedo regresa este año a la Plaza de Trascorrales, que permanecerá abierta durante todo el periodo festivo en horario de mañana y tarde.

El 31 de diciembre a partir de las 17.00 horas, las calles acogerán la popular carrera San Silvestre 'Ciudad de Oviedo'. Como preludio a la llegada de los Reyes Magos, el Príncipe Aliatar recibirá a los niños en el Teatro Campoamor los días 2 y 3 de enero.

El broche final lo pondrá la Gran Cabalgata de Reyes a las 18.30 horas del 5 de enero, que recorrerá las principales arterias de la ciudad tras la recepción oficial a Sus Majestades en el Palacio de Exposiciones y Congresos los días 4 y 5 de enero. Este año la Cabalgata cambia de recorrido al establecer el IES Alfonso II como centro de operaciones para los más de 1.500 figurantes que participarán en la cabalgata. Además este año el último tramo de la cabalgata se hará sin música para atender a las personas con hipersensibilidad acústica.

Como en años anteriores, se celebrarán cabalgatas rurales de los Reyes Magos a partir de las 11.30 y las 17.00 horas en distintos puntos del municipio. La recepción será en el Centro Social de Tudela Veguín, La Manjoya, San Esteban de las Cruces, Olloniego, Anieves, Tudela Agüeria, San Claudio, Las Campas, Villaperi, Colloto, Faro, Las Caldas, Latores, Caces y Santa Marina de Piedramuelle.

MERCADILLOS NAVIDEÑOS

Desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero, la Plaza de la Catedral acogerá el Mercado de Artesanía y la Plaza Porlier el tradicional Mercadillo de Navidad.

A estos se sumará el Mercado de Navidad 'El Camino', ubicado este año en la calle Milicias Nacionales entre el 5 y el 23 de diciembre.

Además, la concejalía de Centros Sociales ha diseñado actividades en los centros de La Florida, Vallobín, Argañosa, Cortijo, Otero, Campomanes, Pumarín, El Cristo, Colloto y Villa Magdalena. Las actividades van desde scape room, a manualidades, deportes y talleres de cocina navideña.