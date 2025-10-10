Concluye la remodelación del centro de mayores de Luanco, mientras que el centro de día se inaugurará en noviembre

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, visitó este viernes el centro social para personas mayores de Luanco, en el concejo de Gozón, tras las obras de remodelación ejecutadas por su departamento, que han supuesto una inversión de 275.000 euros. Del Arco anunció además que el nuevo centro de día de la capital gozoniega se inaugurará en noviembre.

La consejera detalló las principales actuaciones realizadas en el equipamiento, entre las que se incluyen la reparación de aleros, la renovación de la carpintería exterior y la adaptación de los baños para personas con discapacidad, así como la ampliación de la cocina y del almacén. También se han renovado la pintura y los sistemas de electricidad y se ha instalado iluminación led.

"Todo ello permite que se reanuden ya las actividades propias del centro social, orientadas a promocionar la vida autónoma y participativa de las personas mayores", señaló la consejera, que estuvo acompañada por el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, y el alcalde de Gozón, Jorge Suárez.

Por otra parte, la titular de Derechos Sociales ha anunciado que las obras del nuevo centro de día de la capital gozoniega ya han finalizado. La inauguración está prevista para el próximo mes, una vez instalados los muebles y el resto del equipamiento.

El centro, que se ubica en un edificio de la calle El Fuerte, funcionará como centro gerontológico terapéutico de apoyo diurno a familias. La actuación ha sido ejecutada por el Ayuntamiento de Gozón gracias a una subvención de 531.795 euros de la consejería.

Este nuevo recurso contará con 21 plazas y ofrecerá atención integral a personas mayores y dependientes, para cubrir sus necesidades básicas, terapéuticas y sociales. El objetivo principal es promover su autonomía y facilitar que puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible, en línea con el nuevo modelo de cuidados de larga duración impulsado por el Principado.