El Connio está cerrado al tráfico por la nieve y otros siete puertos asturianos requieren cadenas

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El puerto del Connnio, en Cangas del Narcea, está cerrado al tráfico como consecuencia de la nieve caída en las últimas horas. Además, según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias consultada este mediodía por Europa Press, hay otros siete puertos en los que son necesarias las cadenas para circular.

Se trata del Puerto del Palo (Allande), San Isidro (Aller), Leitariegos (Cangas del Narcea), Tarna (Caso), Somiedo (Somiedo), San Lorenzo (Somiedo) y Ventana (Teverga).

Desde el SEPA también informan de que la N-630 está abierta a vehículos ligereos, y que en la AS-264 se necesitan cadenas. Están cerradas la AS-264 en Cabrales y la LN-8, en Lena.