La Consejería de Movilidad da luz verde al informe ambiental para el Plan Especial de Perlora

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias considera "ambientalmente viable" el informe ambiental estratégico para el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) Ciudad Residencial de Perlora (Carreño), promovido por la Consejería de Ordenación de Territorio y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Carreño.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica este jueves la viabilidad ambiental, que implica que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Ciudad Residencial "no debe ser sometido a una evaluación ambiental estratégica ordinaria", culminando así el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, iniciado el 28 de agosto.

Entre las exigencias impuestas por el informe, figura que el Pepri deberá incluir en su redacción final los elementos del patrimonio cultural no identificados: el yacimiento de la Cueva de L'Alborá y el yacimiento de los hallazgos cerámicos y líticos Playa de Entrellusa. Además, se deberá asegurar la protección de la única edificación de tipología Zona Habitacional (ZH), situada en el extremo sur del ámbito.

En cuanto a las edificaciones, la consejería apunta que "se procurará el mantenimiento de la configuración exterior del comedor nº1, aun cuando se proponga su descatalogación por deterioro". Se plantea además reorientar la protección de los chalets para asegurar la conservación de, al menos, un ejemplar representativo de cada una de las 31 tipologías existentes en la Ciudad Residencial, en lugar de los 22 chalets existentes en la manzana frente a la playa de Huelgues.

El Pepri mantiene la protección de edificaciones comunes como la iglesia, el bar La Cabaña, y Villa Homes, y el restaurante Playa Huelgues. Además, las construcciones que no sean catalogadas podrán ser rehabilitadas o sustituidas, pero deben mantener la misma localización y al menos el 50% de la huella preexistente. Las nuevas construcciones deberán mantener las claves morfológicas originales del complejo, caracterizadas por la baja altura, la fragmentación volumétrica y las alineaciones contrapeadas.

Se contempla las demoliciones de las construcciones fuera de ordenación o en estado de ruina, como dos villas afectadas por servidumbres y parte del pabellón.

PROTEGER EL MODELO DE "CIUDAD JARDÍN"

En materia de patrimonio natural, la consejería exige proteger el modelo de "ciudad jardín" mediante medidas concretas de conservación vegetal. Para ello, se deberá incluir un plano en el Pepri que identifique la vegetación de porte arbolado a conservar, adecuando la ordenación a su mantenimiento. En caso de eliminación de algún árbol, se deberá establecer un mecanismo de compensación. Además, en las actuaciones próximas a la línea de costa, se deberá tener especial consideración la no afección a la vegetación halófila.

En la fase de ejecución, el Gobierno asturiano señala que deberán adoptarse las medidas de gestión oportunas para especies invasoras (vegetales como Cortaderia selloana o animales como Vespa velutina), conforme al Real Decreto 630/2013. En ajardinamientos y zonas verdes no podrán emplearse especies vegetales recogidas en el catálogo de especies invasoras, y se priorizará el uso de especies propias de la unidad biogeográfica de la zona.

En cuanto a los cierres interiores, se deberá limitar la sustitución de setos vegetales actuales por muretes de fábrica y, si se construyen, deben mantener la continuidad visual y evitar daños al arbolado existente.

En el caso de que el desarrollo del Plan suponga el cierre perimetral de la manzana central, en caso de utilizar paneles de metacrilato o sistemas similares, se deberá asegurar que cuenten con láminas de protección antipájaros de eficacia probada para evitar colisiones.

MOVILIDAD

El Pepri tiene como objetivo conciliar el trazado sinuoso original de los viales, que está expresamente protegido en el Catálogo Urbanístico de Carreño, con los principios actuales de movilidad y espacio público. Todo ello con el objetivo de una movilidad sostenible y la promoción de un modelo de bajo impacto ambiental.

El Plan Especial busca reforzar el protagonismo del peatón en detrimento del vehículo rodado; quedando el viario interior para el tránsito peatonal y el acceso restringido de vehículos vinculados a usos turísticos y de salvamento.

Por otro lado, el Plan debe abordar los problemas de tráfico y las afecciones de la infraestructura ferroviaria. La consejería señala que la versión definitiva del Pepri deberá dar respuesta adecuada a las alegaciones sobre las conexiones de acceso a la carretera AS-388 y al desarrollo urbanístico de la zona sur del Plan.

Propone además la creación de siete nuevas conexiones para mejorar la accesibilidad y la conexión de la Ciudad Residencial con su entorno. Se plantea un vial peatonal y rodado al sur, colindante con el trazado ferroviario, que incluirá 230 plazas de aparcamiento; y se proponen dos conexiones peatonales desde este nuevo vial hacia la calle Oviedo y la playa de Carranques.

La cuarta conexión que se incluye es la que va al norte de la iglesia (para acceso a aseos y mirador), y la quinta y sexta conexiones al noreste de la Calle Langreo, que enlazarán con la senda costera. La séptima será una variación del trazado del camino de acceso a la senda, y separará las manzanas AT-2 y AT-4.