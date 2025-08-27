El consejero de Medio Rural defiende la gestión de las ayudas por los incendios forestales tras las críticas del PP

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha defendido este miércoles la labor del Gobierno regional en la gestión de ayudas y competencias, respondiendo a las críticas del Partido Popular. "Yo creo que lo importante al sector ahora mismo es dar una respuesta ante los problemas que está teniendo", ha manifestado.

Marcos ha asegurado que el Ejecutivo autonómico ha trabajado intensamente en la preparación de las ayudas, destacando que "si el lunes anunciaban en el Consejo de Gobierno estas ayudas, estando aún de vacaciones, es porque todos los días anteriores estuvo también centrado en cómo se tenían que realizar".

El responsable autonómico ha instado al Partido Popular a "centrarse y mirar lo que tiene dentro de casa", subrayando que las competencias en materia de emergencia "están bien defendidas por el consejero, con competencia en la materia, y además por parte del propio presidente del Principado".

Ha restado importancia a las "minucias" planteadas por la oposición, argumentando que "al final no es lo interesante" y que lo fundamental es la respuesta a los problemas del sector. "Yo creo que el Gobierno ha dado una respuesta con la aprobación de estas ayudas", ha enfatizado.

Marcos ha realizado estas declaraciones durante su visita a Somiedo, concejo afectado por los incendios forestales, donde se ha referido a las ayudas recientemente aprobadas por el Consejo de Gobierno dirigidas a los titulares de explotaciones ganaderas afectadas por los incendios y para las que han dado luz verde a una partida de 800.000 euros.