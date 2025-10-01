Consenso con matices de los Grupos Parlamentarios sobre la extesión de la gratuidad de la matrícula universitaria

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La propuesta del Gobierno del Principado de extender la gratuidad de la matrícula universitaria a todos los cursos ha sido recibida con matices por los grupos parlamentarios asturianos. Aunque la mayoría valora el objetivo de facilitar el acceso, reclaman que la medida esté vinculada al rendimiento académico y no se convierta en una gratuidad sin condiciones.

La diputada del PP de Asturias Beatriz Polledo ha mostrado dudas sobre la propuesta al considerar que existe una "falta de claridad" en cómo se articulará y que la medida "solapa conceptos" entre becas y gratuidad universal. La diputada ha insistido en que la prioridad debe ser garantizar la calidad del sistema universitario y asegurar que quienes demuestran capacidad tengan oportunidades. "Hay que estudiar cómo se articula para que no tenga costes iguales para todos, independientemente de renta o rendimiento", ha indicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles.

A preguntas de los medios de comunicación, Polledo ha criticado además el enfoque del Ejecutivo regional, que a su juicio "intenta polarizar el debate" con mensajes como que "la gratuidad no gusta a los ricos que no van a la universidad pública". "Estamos ante otro intento de dividir, como ya nos tienen acostumbrados", ha señalado.

Desde Vox, han expresado escepticismo hacia la propuesta del Gobierno asturiano, subrayando que "lo importante es garantizar el acceso para quien quiera estudiar y tenga buen expediente". La portavoz parlamentaria, Carolina López, ha abogado por una universidad centrada en la excelencia y la captación de talento. "No se trata de enfrentar pública y privada. Se trata de mejorar la calidad educativa en todas las etapas", ha añadido.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha afirmado que si una persona no puede permitirse pagar la matrícula universitaria, "la Administración debe hacerse cargo", ya sea con gratuidad directa o con un sistema de becas "potente", opción que considera preferible. "No voy a defender que quienes tienen rentas elevadas estudien gratis", ha zanjado.

El diputado de Convocatoria por Asturias Xabel Vegas ha defendido un modelo con límite de renta. "Nosotros vamos a ir a la negociación presupuestaria planteando nuestro modelo, que es un modelo de gratuidad de la universidad, pero también con un límite de renta", ha explicado, argumentando que sin este límite se estaría financiando "los estudios de los hijos de familias con mayores recursos".

Ha criticado la ausencia de requisitos económicos en la propuesta actual del Gobienro asturiano. "No se entiende que haya requisitos académicos para conseguir esa gratuidad de la Universidad para esa clase obrera que está estudiando y que muchas veces también está trabajando", ha manifestado, defendiendo la necesidad de garantizar la equidad en el acceso a la educación superior.

Por último, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha mostrado su sorpresa por la diferencia en la estimación económica de las matrículas universitarias gratuitas entre el Gobierno y la Universidad de Oviedo. "Nos sorprende verdaderamente que el Gobierno haga un anuncio sobre el que no tienen una estimación económica correcta", ha señalado.

Sobre esta discrepancia en los costes, ha subrayado que el Gobierno asturiano estima 7 millones de euros, mientras que la Universidad calcula 13 millones. "Nos parece muy sorprendente que haya una diferencia prácticamente del doble", ha manifestado, cuestionando la precisión de las cifras presentadas.

Tomé ha adelantado que seguirán pidiendo que la gratuidad incluya también los másteres. "Creemos que es la manera de cerrar el círculo y que esa función de ascensor social que la educación pública tiene que hacer en Asturias sea total", ha explicado.

La diputada ha vinculado la gratuidad al rendimiento académico, argumentando que es "lógico que un esfuerzo de dinero público tenga una devolución". "Al final, la Universidad va a ser gratuita porque todos los asturianos van a hacer un esfuerzo vía impuestos", ha concluido, defendiendo la medida como un compromiso colectivo.