Continúa la búsqueda del hombre de 87 años desaparecido en Corvera con rastreos en El Portazgo y Nubledo

Archivo - Un perro de la Unidad Canina de Rescate, foto de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han reanudado esta mañana de domingo el dispositivo de búsqueda de un varón de 87 años desaparecido en Corvera de Asturias.

El punto de encuentro de los equipos se ha establecido en el Ayuntamiento, en Nubledo, donde se encuentran el jefe de la Zona Centro Oeste del SEPA junto a bomberos de los parques de Avilés y La Morgal.

En el operativo participan también la Unidad Canina de Rescate, la Unidad de Drones y el Grupo de Rescate a bordo de uno de los helicópteros multifunción del SEPA. A lo largo de la mañana se prevé la colaboración de miembros de la ERIE de Cruz Roja de Búsqueda y Salvamento.

En las tareas de rastreo permanecen igualmente efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y voluntarios de la Agrupación Municipal de Protección Civil de Corvera. Las labores de búsqueda se centran en la zona de El Portazgo, la ermita de la Consolación y Nubledo.