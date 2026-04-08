Convocada la décima edición del Premio Museo Barjola dirigido a artistas plásticos asturianos

Museo Barjola. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha convocado la décima edición del Premio de Artes Plásticas Museo Barjola. Este galardón, de referencia en el ámbito de las artes plásticas asturianas, busca fomentar la creación contemporánea y promover nuevas propuestas artísticas.

El premio, dotado con 6.200 euros, está dirigido a artistas plásticos asturianos o residentes en el Principado y las candidaturas pueden ser individuales o colectivas.

La convocatoria tiene como finalidad la selección de un proyecto expositivo original concebido para la Capilla de la Trinidad del centro, uno de los espacios de referencia para el arte contemporáneo en Asturias.

Las personas interesadas tienen dos meses a partir de mañana para presentar sus solicitudes, que deberán incluir, entre otra documentación, un currículum vitae, un dosier gráfico y una memoria detallada del proyecto. La convocatoria completa puede consultarse en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa).

En ediciones anteriores, el premio ha reconocido la trayectoria y los proyectos de artistas como Carlos Suárez, Cristina Busto, el Colectivo Offmothers, Alberto Valverde, Román Sánchez Torre, Avelino Sala, Ramón Isidoro, Natalia Pastor y Tania Blanco, y ya se ha consolidado como uno de los galardones de referencia para las artes plásticas en Asturias.

Con esta convocatoria, la Consejería mantiene su compromiso con el apoyo al talento creativo y el fortalecimiento del ecosistema cultural asturiano, al ofrecer nuevas oportunidades para la producción artística y la difusión de propuestas innovadoras.