Convocadas concentraciones en Gijón y Oviedo para reclamar la aprobación de la ley trans asturiana

Publicado 10/10/2018 17:20:10 CET

OVIEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La activista Janni Rozada, de la asociación asturiana de personas trans y género diversas 'Transire' ha informado este miércoles del programa del primer 'Octubre Trans', que incluye concentraciones reivindicativas por la despatologización frente a los ayuntamientos de Gijón y Oviedo.

Rozada, en una rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento de Oviedo junto a la concejala de Atención a las Personas e Igualdad, Marisa Ponga, Rozada ha insistido en la necesidad de que la Junta General del Principado de Asturias apruebe cuanto antes la ley trans asturiana.

"El Gobierno del Principado ha hecho bien para que se vaya a llevar la ley a trámite, pero es necesario que se apruebe para la defensa de las personas transexuales", ha dicho. La concentración de Gijón será el lunes 15 de octubre a las 18.30 horas y la de Oviedo, a la misma hora el sábado 20 de octubre.

'Octubre Trans' está organizada por Transire y por la asociacion Xega (Xente LGTB Astur). Además de las concentraciones reivindicativas, hay actividades culturales, como la de este viernes 12 de octubre, cuando Roberta Marrero presentará su libro 'We can be heroes' en el Palacio de Congresos de Oviedo. Al día siguiente, en el mismo escenario, Elsa Ruiz pondrá en escena un monólogo.

El domingo 14 de octubre se celebrará a las 18.30 horas en la librería Cambalache de Oviedo una charla sobre legislación trans, en la que, además de Rozada, participarán otras especialistas en la materia.

El 'Octubre Trans' finalizará el día 20 con una fiesta en el local denominado 'La Caja' y en la que habrá actuaciones de conocidos 'drag queens'. La entrada será gratuita.

Marisa Ponga ha explicado que Oviedo siempre apuesta por una sociedad más igualitaria e inclusiva, y ha insistido en la necesidad de romper estereotipos y reivindicar derechos de las personas trans.