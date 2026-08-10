Convocatoria por Asturies y Somos llaman a participar en la protesta antitaurina del 16 de agosto en Gijón

Presentación del cartel de la manifestación antitaurina de Gijón, con los diputados Xabel Vegas (IU) y Covadonga Tomé (G.Mixto). - IU-CONVOCATORIA POR ASTURIES

OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Convocatoria por Asturies IU, Xabel Vegas, y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé (representante de Somos) han hecho este lunes un llamamiento a la ciudadanía a participar en la movilización convocada por Asturies Antitaurina el próximo 16 de agosto en Gijón para reclamar el fin de las corridas de toros en Gijón.

Coincidiendo con el inicio de la feria taurina de Begoña el próximo 13 de agosto, Vegas y Tomé han asistido a la presentación del cartel de la manifestación frente a la plaza de toros de El Bibio.

En una nota de prensa posterior al encuentro, Vegas ha señalado que esta es una batalla que "ya está ganada", porque "la sociedad asturiana ya es antitaurina", y ha animado a trasladar ese rechazo a las calles el próximo 16 de agosto.

Por su parte, Covadonga Tomé ha recordado la importancia de apoyar a Asturies Antitaurina y a los asturianos que "consideran que la tauromaquia es sufrimiento animal y que no quieren que en Asturias se mantengan estos espectáculos sangrientos".

La manifestación, que partirá a las 16.30 horas de la Plazuela de San Miguel, está organizada por Asturies Antitaurina y cuenta con el respaldo de diferentes organizaciones y representantes políticos. El cartel de la convocatoria ha sido elaborado por la artista María Ortiz Iglesias.