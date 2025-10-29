Una Coordinación Asistencial del Ictus buscará definir la ruta más adecuada para cada paciente y optimizar el tiempo

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tomar decisiones más rápidas y centralizadas sin perder de vista la premisa y el "mantra" de que "el tiempo es cerebro" es el objetivo de las novedades que el Gobierno del Principado, tras "un arduo trabajo" ha introducido en el Código Ictus Asturias, el protocolo de coordinación para garantizar una atención rápida y eficaz ante un accidente cerebrovascular.

Una de esas novedades y que persigue precisamente ese objetivo es la creación de la Coordinación Asistencial de Ictus (CAI) para centralizar y agilizar las decisiones en la fase aguda de esta enfermedad. Para ello, contará con un neurólogo experto, disponible durante 24 horas.

Esa guardia estará integrada por un equipo de neurólogos expertos en el abordaje de Ictur que prestarán asistencia a cualquier profesional sanitario de la red asistencial 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año.

Así lo han explicado este miércoles la consejera de Salud, Concepción Saavedra, el neurólogo y miembro del Comité Institucional que realizó la actualización de la Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud, Sergio Calleja y el coordinador de gestión asistencial del Sespa, Óscar Suárez.

Han destacado que cada año ingresan en el Principado entre 3.000 y 3.500 personas con daño cerebral adquirido o provocado por un ictus, por lo que la atención a esta patología es uno de los mayores desafíos de salud pública de la comunidad.

Suárez ha incidido en que más allá de los números, desde el Principado son conscientes de que cada episodio de ictus representa un enorme impacto a nivel humano, social y económico, que exige una respuesta rápida y coordinada para tratar de mejorar el pronóstico y la evolución de estos pacientes.

Así, Calleja ha explicado que esta última versión del Código Ictus es "el fruto de un trabajo muy arduo con cuatro novedades principales que buscan alinearse con el mantra de que "tiempo es cerebro". Esas cuatro novedades pasan por la incorporación de un nuevo fármaco y el objetivo de llevar el mismo allí donde esté el paciente; mejorar los tiempos de inclusión en los tratamientos; la protocolización del transporte y la Coordinación Asistencial de Ictus.

Otra de las modificaciones previstas es la creación de una nueva Unidad de Ictus en el Hospital Universitario San Agustín de Avilés que se suma a las ya existentes en el HUCA en Oviedo y en el Hospital de Cabueñes.

Igualmente, se pondrá en marcha un protocolo de traslado más seguro, que dará prioridad al regreso de los pacientes estables a sus centros de referencia.

Otra de las novedades importantes se marca en el proyecto de Teleictus, que es un proyecto que arrancó ya en el año 2019, liderado por la Consejería de Salud. Se trata de un proyecto que lo que trata es de facilitar o de conectar en tiempo real los servicios de urgencias hospitalarias con neurólogos expertos en el abordaje de esas patologías en centros de referencia.

De esta manera pacientes que pueden acudir a servicios de urgencias como el Hospital de Cangas por ejemplo o el Hospital de Arriondas pueden ser evaluados por un neurólogo experto en pocos minutos en tiempo real a través de un sistema de videoconferencia que permite mejorar esa equidad territorial, aumentar la seguridad diagnóstica y optimizar el uso de los recursos más especializados.

NEUROREHABILITACIÓN

Tanto la consejera como Óscar Suárez han incidido en que saben que el abordaje del ictus no finaliza solo en la fase aguda, ya que la recuperación funcional y la reintegración social de los pacientes que han sufrido un ictus son otros de los objetivos prioritarios también dentro de esta estrategia.

En ese sentido han destacado que se está trabajando e impulsando dos líneas de actuación. "En las últimas semanas hemos hecho una evaluación de toda la cartera de servicios en el ámbito de neurorehabilitación en todos los hospitales de la red pública con el objetivo de adaptarlos al nuevo mapa sanitario territorial, de la nueva organización de mapa sanitario que se pondrá en marcha a lo largo del 2026", dijo Suárez.

En este sentido ha indicado que esta línea de trabajo viene a reforzar otra que vienen desarrollando en los últimos dos o tres años, con la creación y puesta en marcha de tres unidades de neurorehabilitación que están prestando esos servicios en cuatro puntos de atención: en Infiesto, en Llanes, en Jarrio y en Cangas de Narcea y que cuentan con equipos profesionales altamente especializados para abordar esta patología.