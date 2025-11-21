Coordinadora Ecologista lamenta la autorización de seis parques eólicos en el occidente

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Coordinadora Ecologista de Asturias ha criticado este viernes que la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno de Asturias haya dado autorizado administrativamente la construcción de seis parques eolicos en el Occidente, tres de ellos dentro de la Reserva de Biosfera del río Eo, Oscos y Tierra de Buron.

Según los ecologistas, así consta en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de este viernes. Se trata de los parques de Turia, Sierra de Eirua y Pousadoiro parques con 15 molinos (5 cada parque) que se pretende instalar entre Taramundi, San Tirso de Abres, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Illano , Castropol, Boal

Coordinadora Ecologista considera "extremadamente peligroso" que se permitan instalaciones con elevado impacto en zonas protegidas. "Hay que recordar que el desarrollo de los parques eólicos en Asturias ha estado plagado de irregularidades, algunas sin resolver, como es la de que todo este conjunto de parques debería someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de acuerdo a la Directiva 2001/41/CE y de acuerdo a la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente", explican.