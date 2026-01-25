Correos gestionó en Asturias 84 sellos personalizados

Sellos - CORREOS

OVIEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Correos gestionó en Asturias 84 peticiones de sellos personalizados en 2025. Este servicio, conocido como Tusello, permite convertir cualquier imagen en un timbre de curso legal que puede circular por la red postal nacional e internacional.

Frente al calendario oficial de emisiones de sellos, que pone en circulación un número limitado de efectos con temáticas variadas de interés general, Tusello abre la puerta a la creatividad individual.

Las imágenes elegidas se imprimen en etiquetas autoadhesivas con todos los elementos identificativos de un sello de Correos, convirtiéndose en piezas únicas que viajan por todo el mundo y que, además, son objeto de colección.

El proceso es sencillo: tras seleccionar la imagen, el cliente puede elegir entre varios formatos (pliegos de 15 sellos panorámicos, 20 con viñeta o 25 clásicos, en papel fluorescente tamaño DIN A4). Una vez validado el diseño por Correos, el pedido se envía gratuitamente al domicilio indicado. Las tarifas dependen del peso y destino de los envíos que se franqueen con estos sellos.

Desde su lanzamiento en 2007, este producto se ha utilizado para promocionar destinos turísticos, empresas, exposiciones, publicaciones, servicios y para conmemorar efemérides. También es muy popular en celebraciones familiares como bodas, bautizos o aniversarios, ofreciendo una forma original y duradera de compartir momentos especiales.