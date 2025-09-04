Cortada la AS-17 en Langreo por la salida de vía de un camión articulado en los túneles de Riaño

Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 4 septiembre 2025 10:35
   OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Un camión articulado ha sufrido este jueves una salida de vía en torno a las 09.00 horas en el kilómetro 33,00 de la carretera AS-17, en sentido Oviedo, a la altura de los túneles de Riaño, en el término municipal de Langreo.

   Como consecuencia del siniestro, la Guardia Civil ha informado de que la vía permanece cortada, con regulación del tráfico a cargo de dos patrullas de Tráfico. La circulación está siendo desviado por la carretera AS-I.

   El conductor del vehículo ha resultado herido y se encuentra pendiente de valoración médica. Las diligencias han sido instruidas por el equipo de Atestados (UNIS) de la Guardia Civil de Oviedo.

