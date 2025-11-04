Corte total en un tramo de la AS-342 entre Collía (Parres) y La Salgar (Colunga) hasta el 7 de noviembre

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias ha procedido al corte total de tráfico en un tramo de la carretera AS-342, que permanecerá cerrado desde hoy hasta el viernes 7, en horario de 08.45 a 15.45 horas.

El tramo afectado comprende desde el kilómetro 0+00 de Collía (Parres) hasta el 3+100 en La Salgar (Colunga). Durante este período, se establecerá un desvío provisional por la AS-260 Arriondas-Colunga y por caminos municipales.

La Consejería pide disculpas a los conductores por las molestias que puedan ocasionar las obras y recuerda la importancia de respetar la señalización y los desvíos indicados para garantizar la seguridad vial.