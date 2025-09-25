Los cortes del tráfico por las obras del puente de Ribadesella comenzarán este lunes

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cortes al tráfico por las obras del puente de Ribadesella, en la N-632, comenzarán este lunes 29 de septiembre. Para la ejecución de los trabajos habrá cortes de uno de los carriles y se facilitará el tráfico alternativo por otro carril desde el lunes 29 de septiembre durante un plazo estimado de cuatro meses.

También se producirán actuaciones puntuales que requerirán cortes totales al tráfico, los cuales se avisarán con antelación, sin afectar a emergencias a las que se permitirá el paso garantizando su seguridad, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Desde inicios de esta semana ha comenzado la colocación de la señalización previa a los trabajos de refuerzo de las cimentaciones mediante la ejecución de micropilotes en pilas y estribos.

Habrá un corte de carril con tráfico alternativo en ambos sentidos, ininterrumpido de lunes a domingo, regulado por semáforos, desde el día 29 de septiembre hasta un plazo estimado de 4 meses. Durante este periodo, serán necesarios cortes totales puntuales del puente para realizar los trabajos de hormigonado del encepado de las pilas.

Estos cortes, que deberán ser coincidentes con la bajamar, tendrán una duración aproximada de cuatro horas y se anunciarán con la debida antelación. Para ello, se colocarán carteles de aviso en la proximidad del tablero en los dos estribos.

Además, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre tendrán lugar dos cortes totales puntuales de 1 hora aproximadamente para colocar la micropilotadora. El itinerario alternativo previsto en estos episodios será la autovía A-8, entre los enlaces de Llovio (km 319) y Pando/Bones (km 326).

El Ministerio explica que durante los cortes totales, ante un transporte de emergencia, se detendrán los trabajos y recolocará la maquinaria para que los vehículos de emergencia puedan cruzar con total seguridad. Además, en este periodo, se permitirá en todo momento el paso peatonal sobre el tablero del puente.

Las obras del puente de Ribadesella se reiniciaron el pasado 10 de junio y durante los meses de verano se han ejecutado trabajos previos, como la limpieza de los pilotes existentes de pila 8 a pila 13 y el estribo 2.

Además, se ha realizado la limpieza de los pilotes actuales para su adherencia con el futuro encepado. La semana del 8 de septiembre se han comenzado también los subacuáticos en las pilas 1 a 7, consistentes en excavación necesaria para poder realizar el hormigón de limpieza y dejar espacio suficiente por debajo al nuevo encepado, además de la limpieza de los pilotes existentes.