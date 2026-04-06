Cortes de tráfico el sábado 11 de abril por la manifestación contra el parking del Campillín

Archivo - Parque de El Campillín, en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura de la Policía Local de Oviedo ha informado de que el próximo sábado, 11 de abril, se celebrará la 'Manifestación contra el parking del Campillín', lo que obligará a realizar cortes y restricciones de tráfico en el centro de la ciudad entre las 12.30 y las 14.30 horas.

La marcha partirá de la Plaza de la Constitución y recorrerá las calles del Sol, Plaza del Sol, Postigo Alto, Padre Suárez y Marqués de Gastañaga, para finalizar en el parque del Campillín. Durante su desarrollo quedarán afectadas tanto las vías del recorrido como varias adyacentes, especialmente San Pedro Mestallón, Paraíso y Postigo Bajo, recuperándose la circulación conforme avance la manifestación.

Asimismo, las paradas de bus urbano TUA y de taxi ubicadas en las calles afectadas y colindantes sufrirán alteraciones en ese periodo. La Policía Local recomienda a los conductores evitar la zona, optar por circular por las rondas y utilizar el transporte público, además de seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.