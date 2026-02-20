Costas inicia el expediente para modificar el deslinde de La Barquerina, en Villaviciosa

Archivo - Zona de La Barquerina, en Villaviciosa - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, ha incoado el expediente con el objeto de modificar el deslinde en el tramo del Plan Especial de La Barquerina en Villaviciosa, que afecta a tres parcelas.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, con este trámite el Ministerio da respuesta inicialmente afirmativa a la solicitud conjunta formulada por el Consistorio de la villa y el Gobierno del Principado para dar una solución ante el "grave problema" detectado que afecta a la construcción de viviendas en tres de las parcelas que en 2006 se aprobaron.

El Ejecutivo local ha explicado que el siguiente paso es el trámite de información pública de la propuesta por un plazo de un mes desde que se publique el anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

Así las cosas, se estarían cumpliendo los plazos, estimados inicialmente en 3 meses, tras la reunión celebrada el pasado 9 de febrero en Madrid, entre la Directora General del Ministerio, Ana María Oñoro Valenciano, la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre, Ainhoa Pérez, la Directora General de Urbanismo del Principado, Laura López, y el Alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega.

En la reunión se analizaron los datos técnicos del Ministerio, que confirmaron que es posible reducir la servidumbre de protección en la zona, por cumplirse los requisitos del Reglamento de Costas. También se analizaron los datos recabados en los estudios técnicos sobre el terreno, y se confirmó que se cumplen los requisitos para la solución propuesta del Reglamento de Costas que posibilitaría reducir la servidumbre de protección hasta aproximadamente los 86 metros.

"Se trata de la vía más rápida, que se basa en las mediciones realizadas sobre el terreno por el Ministerio la pasada semana", ha agregado el Ayuntamiento.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, ha agradecido al Secretario de Estado, a la Directora General de Costas, al Consejero y a la Directora General, su "disposición para buscar finalmente una solución". "Para nosotros lo importante siempre ha sido dar una solución lo más rápida posible a los afectados y a las empresas y salvar el Plan Especial de La Barquerina", ha dicho.