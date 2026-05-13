La creación de empresas sube un 22,8% en marzo en Asturias

Archivo - Calle Pelayo, en Oviedo, zona comercial, - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

la creación de nuevas empresas en Asturias subió un 22,8% en marzo en tasa interanual con un total 167 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 38, un 2,7% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del tercero mejor dato de constitución de empresas en un mes de marzo en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de marzo, la creación de empresas en Asturias encadena cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 167 empresas creadas el pasado mes de marzo se suscribieron algo más de 1,88 millones de euros, lo que supone un 31,3% menos que en el mismo mes de hace un año (1,79 millones de capital desembolsado).

De las 38 empresas que echaron el cierre el pasado mes de marzo en Asturias, 29 lo hicieron voluntariamente; 2 por fusión con otras sociedades y las otras 7 restantes por otras causas.

La creación de empresas aumentó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Castilla - La Mancha (+70,63%), Extremadura (+53,98%) y Cataluña (+49,03%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (+3,05%) Navarra (+4,76%) y Aragón (+10,99%).

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+56,52%), Canarias (+56,34%) y Castilla y León (+43,37%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y Cantabria las que menos, con retrocesos de un 50%, 45,95% y un 18,52%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 100% en Asturias en marzo, hasta las 40 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 3,81 millones de euros, cifra un 59,9% inferior a la de marzo del año anterior.