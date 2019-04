Cs apuesta por las TICs para repoblar la España rural "vacía y olvidada" por el bipartidismo

Publicado 16/04/2019 20:14:18 CET

Toni Roldán quiere acabar con el "dedazo" de Sánchez que "coloniza" las instituciones con "amiguetes"

GIJÓN, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Economía de Ciudadanos, Toni Roldán, ha propuesto este martes en un acto político en Gijón el uso de las tecnologías para paliar los efectos del despoblamiento en la España "vacía y olvidada" por el bipartidismo.

Roldan, en declaraciones a Europa Press, antes de participar en un acto junto al candidato al Congreso de los Diputados por Asturias, Ignacio Prendes, y a la número 3 de la candidatura, Carmen Fonte, ha lamentado que hasta la fecha no se hicieran propuestas ambiciosas para que la gente de los pueblos no los abandonara.

Es por ello que, frente al despoblamiento, ha visto preciso apoyar el uso de estas nuevas tecnologías y de la implantación del 4G, para que cualquiera se pueda conectar a Internet. También ha planteado rebajar los impuestos en un 60 por ciento del IRPF a quien instale un negocio en una zona rural. Para Roldán, el despoblamiento es uno de los retos más importantes.

Por otro lado, ha aludido a otras de las propuestas 'estrella' de Ciudadanos, como es el apoyar a las familias, para combatir el problema de merma de natalidad que lleva un mercado laboral "roto". Ha propuesto, en este sentido, una rebaja fiscal que afectaría a cinco millones de familias y que supondría una ayuda de 1.200 euros para padres con dos hijos y que pasen a ser considerados familia numerosa, también para familias monoparentales.

Ha destacado, en este sentido, que es hora de devolver el esfuerzo hecho durante la crisis a todas las familias, a lo que ha remarcado que esta es la apuesta "más ambiciosa" del programa electoral de Ciudadanos.

También ha defendido que es hora de abandonar esa idea del presidente nacional, Pedro Sánchez, de un Gobierno con Podemos y cuatro o cinco grupos nacionalistas. Frente a ello, ha planteado ideas ambiciosas centradas en tres ejes como son el capital humano, una reforma laboral donde se supriman los contratos temporales y acabar con el "abuso y colonización" de las instituciones, para que se termine con el "dedazo" de Sánchez y no pueda colocar "a sus amiguetes" al frente de empresas públicas, por ejemplo, según él.

REGASIFICADORA DE EL MUSEL

Por su parte, Prendes, preguntado por la regasificadora de El Musel, ha indicado que su puesta en marcha sería una noticia positiva, si bien cree que debería enmarcarse en un plan energético nacional, dentro de marco europeo, y que proporcione una tarifa "estable, predecible y competitiva" para las industrias, y también para los hogares.

A su juicio, el fracaso de la no puesta en marcha hasta la fecha de la regasificadora pone de manifiesto que se construyeron algunas infraestructuras para las que no había planificación, yendo en contra, en muchos casos, de lo que pedía el mercado, a su modo de ver. "Llega muy tarde", ha indicado, no obstante, a lo que se ha comprometido a no cometer, si gobiernan, los errores de planificación de gobiernos anteriores.