CSIF y Usipa, satisfechos con la última propuesta de Educación para la etapa de 0-3

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las representantes de los sindicatos CSIF y Usipa, dos de las organizaciones que mantenían una huelga en el sector de 0-3 años, se han mostrado este miércoles satisfechas con la última propuesta que les ha trasladado la Consejería de Educación. Desde CSIF dan por desconvocado el paro previsto para este jueves. Usipa es partidario de hacerlo, si bien esperará a una asamblea prevista para esta tarde para confirmarlo.

En la mesa de diálogo de 0-3 años celebrada este miércoles, la consejera de Educación, Eva Ledo, ha ofrecido ampliar como días no lectivos los comprendidos entre el inicio del curso escolar y la festividad autonómica del 8 de septiembre, así como un día adicional en el mes de julio. Lo ha incluido en una nueva propuesta, compuesta por 13 puntos y con algunos ajustes y precisiones respecto al borrador anterior,

En declaraciones a Europa Press la representante de CSIS, Laura González, se ha mostrado satisfecha por la oferta del Principado. "Han atendido al 90 por ciento de lo que se nos planteó, pero es un buen acuerdo", ha indicado.

Ha añadido que no se descarta que se pueda seguir negociando, si bien la propuesta es "satisfactoria" y dan por desconvocada la nueva movilización. Ha agradecido a todas las educadoras su compromiso y la paciencia que han tenido en los paros previos.

En un sentido similar se ha pronunciado la representante de Usipa, Leticia Celorio. Aunque ha indicado que la desconvocatoria queda pendiente de la asamblea que tendrán esta tarde, Celorio se ha mostrado "satisfecha" por la propuesta y ha dicho que se aproxima "muchísimo" a las cuestiones que planteaban las educadoras. Así se lo va a trasladar a los suyos.

La huelga está convocada, además de CSIF, Usipa, por los sindicatos CCOO y UGT, quienes deberán también pronunciarse acerca de la última propuesta de Educación.