El CTA supera los 41 millones de viajes en Asturias antes de bajar 'Conecta' a 20 euros al mes

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OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) ha registrado hasta finales de agosto 41.754.415 viajes en transporte público por carretera, una cifra que representa un 6,91% más que en el mismo periodo del año pasado.

Según ha valorado el Gobierno asturiano en nota de prensa, los datos provisionales de agosto confirman que "el transporte público se afianza como una alternativa cada vez más presente en la rutina de la ciudadanía y una opción accesible para los visitantes".

En agosto, un total de 5.341.440 personas utilizaron los servicios del CTA, un 8,91% más que en el mismo mes de 2025. Las estadísticas del consorcio sitúan 'Conecta', el billete único asturiano, como el "factor clave" de esta tendencia al alza en el uso del transporte público. Así, más de 491.000 personas disfrutan ya de las ventajas de la tarjeta 'Conecta', que a partir del 1 de octubre verá reducido a 20 euros su tope de pago mensual.

Las validaciones con el billete único en los primeros ocho meses del año se incrementaron un 44,72% respecto a 2025, hasta alcanzar los 33.458.038 trayectos, frente a los 16.868.053 registrados en 2025. Las cifras acreditan que ocho de cada diez viajes que se realizan en transporte público por carretera se validan con la tarjeta.