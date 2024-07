C.Tangana, Blur y Jazz on a Summer's Day, protagonistas de un nuevo festival cinematográfico en la ciudad

El evento, especializado en documentales musicales del mundo, tendrá lugar del 6 al 8 de septiembre



El Ayuntamiento de Gijón e In-Edit pondrán en marcha en septiembre un festival cinematográfico con C.Tangana, Blur y Jazz on a Summer's Day como protagonistas.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el evento, especializado en documentales musicales del mundo, tendrá lugar del 6 al 8 de septiembre con proyecciones gratuitas y al aire libre en la plaza Periodista Arturo Arias.

El estreno de In-Edit Gijón incluirá en su programación dos de los documentales más destacados de otras ediciones de este festival, como son 'Esta ambición desmedida', el íntimo 'cómo se hizo' de la gira Sin Cantar Ni Afinar de C.Tangana, y 'Jazz on a Summer's Day', la versión restaurada de la deliciosa grabación del Newport Jazz Festival celebrado en 1958. Asimismo, formará parte del repertorio el estreno de 'Blur: To the End', el documental definitivo de la banda de Damon Albarn.

Al tiempo, la proyección del documental de C. Tangana contará con la presencia de sus directores, Santos Bacana, Cristina Trenas y Rogelio Sánchez.