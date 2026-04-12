La cuarta edición del Festival de Cine Fantástico y de Terror de Llanes homenajea a Gonzalo Suárez

Javier Gutiérrez y Sergio Valbuena presentan la cuarta edición de FANT Llanes. - AYTO. LLANES.

OVIEDO/LLANES 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico y de Terror de Llanes, FANT Llanes, regresa con una cuarta edición marcada por el reconocimiento a las leyendas del cine, el apoyo al talento local y el acercamiento a Asturias de cine nunca antes visto en la región, que se celebrará del 16 al 18 de abril. En esta ocasión FANT Llanes rinde un cálido tributo al cineasta asturiano y recientemente galardonado con el Goya de Honor, Gonzalo Suárez, con la proyección de una de sus obras más radicales y personales: Aoom (1970).

Rodada hace más de medio siglo, sin guion previo y bajo una premisa metafísica, Aoom se presenta a día de hoy como un "artefacto fascinante".

La película experimental es recordada por la célebre anécdota protagonizada por el director y guionista estadounidense Fritz Lang en el Festival de San Sebastián de 1970. Lang se cambió el parche de ojo para no verla, incapaz de procesar una narrativa que Suárez defendía como "improvisaciones de un trompetista de jazz".

La proyección tendrá lugar el jueves 16 de abril en la Casa de Cultura de Llanes y en la Casa de Cultura del Valle de San Jorge, simultáneamente, a partir de las 19:00 horas.