Cuatro heridos leves en los 36 accidentes registrados el último fin de semanaa

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OVIEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El último fin de semana se ha saldado con un balance de 36 accidentes de tráfico en los que cuatro personas han resultado heridas de carácter leve.

No se han registrado fallecidos ni heridos graves, según los datos de la Guardia Civil consultados por Europa Press. De esta forma, el número de accidentes del viernes 27 de marzo fue de doce. Una persona resultó herida leve.

También se registró un herido leve el sábado 28 de marzo, día en el que se contabilizaron catorce accidentes. Por último, este domingo 29 de marzo los accidentes fueron diez y fueron dos los heridos leves.