¿El Café Torrefacto Es De Peor Calidad? Cómo Comprobar Si El Grano Tiene Este Tueste Y Qué Lo Diferencia Del Natural - MIKE KENNEALLY - UNSPLASH

MADRID 29 Mar (EUROPA PRESS)

El café es una bebida especial para muchos, sea por el sabor o por la rutina, o por la experiencia de salir a tomar uno con conocidos. Ocupa una parte importante en la rutina diaria de los españoles, donde cada individuo lo hace de una forma u otra en sus hogares.

Para aquellos que compran granos de café, pueden enfrentarse con problemas relacionados con la calidad y el sabor, especialmente si no están familiarizados con los matices que los diferencian. Además de escoger el tueste que más se adecue al gusto de cada uno, poder diferenciar entre un tueste torrefacto o uno natural puede marcar la diferencia para los consumidores.

UNA PRUEBA SIMPLE QUE REVELA SI ES TORREFACTO

El café torrefacto y el natural tienen tratamientos marcadamente diferentes, lo que tiene un impacto sobre la amargura e intensidad del sabor. El equipo especialista en café de Ikore Kofi señala que se puede discernir el tueste de los granos con un vaso de agua.

En un recipiente de cristal pequeño, se llena de agua y se incorpora un pequeño puñado de granos de café. A continuación, si se observa que el agua cambia de color a uno amarillento oscuro, esto señala que los granos son torrefactos. Ikore Kofi explica que esto sucede porque los granos desprenden los azúcares añadidos, coloreando el agua.

¿EL TUESTE TORREFACTO IMPACTA LA CALIDAD DEL CAFÉ?

Generalmente, la calidad del café está determinada por el grano y no tanto por el tueste. Sin embargo, algunos consideran que este café es de mala calidad, ya que no se emplea en cafés de especialidad por su sabor intenso y la pérdida de notas aromáticas.

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Empresas dedicadas al café de especialidad, puede ser la fábrica de café artesanal El Tostatedor, afirman en sus blogs que este tipo de tratamiento permite que se usen granos de peor calidad, ya que el sabor del tueste oculta los defectos del grano. Por ello, desaconsejan la compra de este café, pero es un tueste ampliamente consumido en España.

Lo que diferencia el café torrefacto de un tueste natural es el azúcar. Mientras que el natural no cuenta con ningún aditivo durante su tratamiento, el torrefacto incorpora azúcar que se adhiere y envuelve el grano durante la cocción. Esto altera el sabor, ya que aporta un sabor amargo y fuerte, que algunas veces es descrito como un sabor a quemado.