Los cuatro jóvenes portugueses juzgados en Gijón por violación grupal se reafirman en que el sexo fue consentido

GIJÓN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón ha acogido este jueves la segunda y última sesión del juicio a puerta cerrada contra cuatro jóvenes portugueses, a los que piden penas que suman 42 años y medio de prisión por la supuesta agresión sexual grupal a dos jóvenes en un piso turístico en el municipio gijonés, en 2021.

Los cuatro han defendido su inocencia y han declarado, en respuesta solo a su abogado, Germán Inclán, que las relaciones sexuales con las jóvenes, a las que habían conocido en un pub gijonés, fueron consentidas. Incluso han asegurado que ellas eran las que dirigían cómo querían que fueran estas.

Inclán, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que incluso les dieron el Instagram a las jóvenes al acabar de tener relaciones, lo que no casaría, según él, con alguien que ha cometido una agresión sexual.

También ha afirmado que cuando alguna no quería realizar determinada práctica sexual, los chicos no lo hacían, a lo que ha insistido en que hubo consentimiento desde un inicio y el sexo fue "de mutuo acuerdo".

Especialmente se ha referido a un vídeo aportado como prueba, en el que se puede no solo ver y escuchar a las jóvenes y a los chicos, sino el tono en el que hablan que, a su modo de ver, no casa con una reacción de alguien que está siendo o ha sido forzado sexualmente. En el vídeo, de 1.42 minutos de duración, ha remarcado que se pueden ver prácticas sexuales "explícitas".

Según los jóvenes, fueron ellas las que les propusieron tener sexo a tres de ellos. El letrado ha sostenido, por otra parte, que el parte de lesiones presentado por las jóvenes, que alegan haber sido golpeadas y agredidas sexualmente bajo un estado de shock, no se puede concretar que estas se deban a una violación.

Tras las pruebas y declaraciones, tanto Fiscalía como acusación particular y la defensa han elevado a definitivas sus conclusiones. Si bien la pena en conjunto solicitada es de más de 40 años, solo a uno de los procesados le piden 22 años mientras que a otro 14, a un tercero 5 y al cuarto acusado año y medio.

El abogado ha llamado la atención, a este respecto, a que se solicite una pena tan alta cuando por un homicidio la horquilla va entre los 10 y los 15 años de cárcel.