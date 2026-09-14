Cuervas-Mons (PP) respalda las reflexiones de Canteli sobre la agresión en San Mateo: "No me parecen desafortunadas"

Archivo - Fiestas de San Mateo en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP José Cuervas-Mons ha rechazado la violencia tras ser preguntado este lunes por las declaraciones del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, sobre la agresión sufrida por dos personas durante las fiestas de San Mateo, aunque ha considerado que las reflexiones del regidor no fueron "desacertadas ni desafortunadas".

Cuervas-Mons ha señalado que "todo el mundo rechaza la violencia" y ha explicado que, a su juicio, Canteli planteó una reflexión sobre el contexto de las fiestas de Oviedo, en las que se concentran miles de personas. "En Oviedo hay miles de personas en las fiestas y a veces, pues los follones se producen en los mismos sitios", ha apuntado.

Canteli aseguró que es necesario saber lo que pasó ya que solo se conoce "lo que dice una parte". En sus declaraciones, el regidor pidió que "haya respeto entre todos" y afirmó que los presuntos agresores "son chavales jóvenes". "No creo que sean tan mala gente", indicó además.

El diputado del PP ha añadido que existen "antecedentes" relacionados con dicho incidente y ha señalado que desconoce las circunstancias concretas de la agresión. "No lo sé, yo no sé qué es lo que pasó", ha afirmado. No obstante, ha insistido en que su formación rechaza este tipo de violencia y ha expresado que comparte "un poco" las reflexiones realizadas por el alcalde.