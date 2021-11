Cuesta considera "vergonzante" la subida del sueldo del Gobierno de Sánchez mientras se niega a bajar impuestos

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Ciudadanos en Asturias, Ignacio Cuesta, ha manifestado este miércoles que "al gobierno central no le avergüenza subirse el sueldo y sin embargo veta enmiendas de Ciudadanos que supondrían bajadas de impuestos para los asturianos o reducir el IVA de la luz al 4%".

Cuesta, en el día en que tienen lugar las primeras votaciones para enmendar las cuentas, considera una "falta de respeto" del gobierno a los ciudadanos el no haberse ni siquiera querido sentarse a debatir propuestas "que mejorarían la vida de los españoles y por ende la de los asturianos".

El responsable de Ciudadanos ha asegurado que "Sánchez no quiere hablar de rebajar la carga impositiva que tienen que asumir los autónomos, ni le importa que los científicos e investigadores que tuvieron que irse de España por falta de oportunidades no puedan regresar, ni que los padres o madres tengan 24 semanas de permiso cuando nace un hijo y se olvida de Asturias no incluyendo nuestras enmiendas", ha señalado.

"Lo peor del caso -añade el líder de los liberales asturianos- es que el ejecutivo diga no a un partido con sentido común como Ciudadanos, de fiar, constitucionalista, y se rinda ante las demandas de los separatistas catalanes, y vascos".

"Que diga sí a Rufián y a Otegi y niegue ayudas a los pacientes de ELA es sonrojante", ha manifestado Cuesta, al tiempo que ha asegurado que Ciudadanos trabajará para conseguir cosas para los españoles, "al margen de los agravios y amiguismos del Gobierno del PSOE y Podemos".