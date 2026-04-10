Cultura adquiere un cuadro de Álvarez Catalá, que muestra la despedida de unos novios en Cangas del Narcea

Obra del pintor asturiano Luis Álvarez Catalá (1836-1901). - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha adquirido en subasta una obra del pintor asturiano Luis Álvarez Catalá (1836-1901), que representa la despedida de unos novios en Monesterio de Hermo, localidad de Cangas del Narcea en la que nació el autor.

La obra de Catalá, que pasará a formar parte de las colecciones públicas del Principado y será objeto de estudio, conservación y futura exhibición, constituye un testimonio singular de la cultura tradicional asturiana. Refleja con sensibilidad una escena costumbrista vinculada a los rituales sociales y a la vida cotidiana en el medio rural. Destaca tanto por su calidad técnica como por la mirada de su autor, una de las figuras más relevantes de la pintura española del siglo XIX.

La compra se ha llevado a cabo mediante el ejercicio del derecho de tanteo a través del Ministerio de Cultura, lo que ha permitido asegurar la permanencia de la obra en el ámbito público y su incorporación al patrimonio cultural de Asturias.