Cultura lanza un plan para reforzar la enseñanza, el uso y la proyección internacional del asturiano y el eonaviego

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, presentan la Estrategia de normalización del asturiano y del eonaviego 2026-2030. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha presentado este viernes la Estrategia de normalización del asturiano y del eonaviego 2026-2030, un plan de planificación a cuatro años que articula 245 medidas en torno a cinco grandes ejes: el uso institucional y administrativo, la transmisión intergeneracional vinculada a la enseñanza y la juventud, la cultura, el deporte y el ocio, la economía y los medios de comunicación, y la promoción exterior.

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha explicado que esta Estrategia plantea una planificación a cuatro años con "objetivos muy genéricos" que afectan a ámbitos como la educación, la administración, la empresa, la cultura, el turismo y la proyección exterior, y prevé tanto nuevas iniciativas como la consolidación y ampliación de programas ya en marcha.

En el ámbito educativo, el plan busca reforzar la enseñanza "a todos los niveles y a todas las edades", tanto en la formación reglada como en la voluntaria para personas adultas, además de promover recursos para la capacitación de profesionales de la administración.

Entre las líneas de actuación figura también el impulso al uso de las lenguas propias en el ámbito empresarial, con iniciativas como la marca 'Alfaya', un distintivo para reconocer el grado de implicación de las empresas que trabajan en asturiano.

El documento contempla también reforzar la colaboración con instituciones estatales y organismos culturales para ampliar la presencia nacional e internacional de las lenguas propias, así como mantener como "irrenunciable" la reclamación al Ministerio de Educación de la especialidad docente de asturiano. Según ha indicado la consejera, esa petición seguirá siendo "recurrente" hasta su consecución.

AVANZAR HACIA LA OFICIALIDAD DEL ASTURIANO

Por su parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido que la estrategia nace del "convencimiento" de que las lenguas "no se salvan solas" y requieren "planificación, protección y garantías". El objetivo, según ha señalado, es que "se aprendan mejor, que se usen más, que se sientan en el día a día" y que el derecho a utilizarlas pueda ejercerse "en cualquier ámbito de la vida".

Barbón ha subrayado el aumento de la matrícula en asturiano, que ha cifrado en un 34,2% este curso, y ha afirmado que el Ejecutivo seguirá avanzando en el reconocimiento y garantía de los derechos lingüísticos. "Normalizar no supone imponer, sino equilibrar desigualdades históricas", ha señalado.

Por último, el presidente ha reiterado que la meta del Gobierno sigue siendo la oficialidad del asturiano y el eonaviego: "Mientras tanto, seguiremos avanzando sin renuncias, con serenidad y con ambición. Sabemos que proteger nuestras lenguas es proteger lo que somos", ha concluido.

LEY DE CULTURA E IDENTIDAD

En paralelo, el Ejecutivo trabaja en la nueva Ley de Cultura e Identidad que, tal y como ha adelantado la Consejera se espera aprobar en el primer semestre del próximo año.

Según Gutiérrez, esta normativa será "muy ambiciosa" y "pionera" en el ámbito estatal al combinar la protección de los derechos culturales --incluidos los derechos lingüísticos-- con la reordenación del sistema público de cultura.

Entre sus ejes figura la creación de una Agencia de las industrias culturales para reorganizar estructuras existentes y mejorar la gestión de los recursos públicos.