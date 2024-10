Daniel J. Drucker sitúa en el próximo lustro el acceso generalizado a medicamentos para combatir la diabetes

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El endocrino Daniel J. Drucker, uno de los cinco galardonados con el Princesa de Investigación Científica y Técnica, ha indicado que en los próximos años, más o menos en un lustro, se podrá resolver el problema de acceso a los medicamentos para combatir la diabetes.

Drucker, junto a Jeffrey M. Friedman, Jens Juul Holst y Svetlana Mojsov, han participado este miércoles en la rueda de prensa celebrada en Oviedo con motivo de la recepción del galardón que tendrá lugar este viernes en la capital asturiana.

Estos cinco líderes mundiales en el campo de la endocrinología han sido premiados por el desarrollo de fármacos eficaces para combatir la diabetes y la obesidad y Drucker ha destacado que en los próximos años habrá "datos muy interesantes" ya que "estamos en un momento muy especial" de la investigación.

En ese sentido, ha explicado que si un medicamento puede salvar vidas "pero muy poca población tiene acceso, significa que no lo estamos haciendo bien". Así, ha recordado que en estos momentos la capacidad de producción no es suficiente, por lo que ha situado en uno o dos años el tiempo para mejorar la falta de abastecimiento y en otros dos o tres años el tiempo para aumentar la capacidad de producción.

Así, respecto a la desigualdad a la hora de acceder a los medicamentos, ha situado como "un desafío para la sociedad en su conjunto" mejorar esta situación a través de medicamentos más baratos o que no necesiten conservarse en neveras, por lo que serán más fácil de comercializar o de llevar a los países del sur.

En estos momentos, ha indicado, el 95% de la población mundial no tiene posibilidad de llegar a ellos, pero "en los próximos tres o cinco años empezaremos a resolver el problema de acceso, pero ahora es un problema de igualdad". "Es un manchón en la industria que haya un problema de desabastecimiento en el mundo", ha afirmado.

Por su parte, Svetlana Mojsov ha destacado la necesidad de que las farmacéuticas encuentren maneras de fabricar medicamentos más rápido y más baratos, mientras que Jeffrey M. Friedman ha indicado que el objetivo --de las investigaciones-- es mejorar la salud de los pacientes, "luego está cómo llegar a todos los pacientes, no solo a los que se lo pueden permitir, pero esa es una pregunta para la sociedad en general, no es una pregunta científica".

Friedman ha recordado que la obesidad está asociada con otras enfermedades y al perder peso disminuye el riesgo de enfermedades como la diabetes o la posibilidad de sufrir infartos. "No es solo algo estético", ha indicado, para reclamr "no estigmatizar este problema". "No sueño con un mundo sin obesidad, sueño con un mundo donde tengamos una mejor salud y donde no haya estigma, al contrario de lo que ocurre ahora", ha resaltado.