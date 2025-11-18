La demolición de la nave de Flex se incrementa en más de 108.000 euros

GIJÓN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Gijón ha aprobado este martes el inicio del procedimiento de modificación del contrato de ejecución subsidiaria para la demolición de la nave industrial Flex, que supone un incremento del precio de 108.391,98 euros (IVA excluido).

También se ha dado luz verde a conceder a ASCH un trámite de audiencia de cinco días hábiles para que formule las alegaciones pertinentes con carácter previo a adoptar una resolución definitiva de la reclamación económica por daños y perjuicios soportados en la ejecución de las obras de remodelación de la calle Río Eo.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, este proyecto se aprobó en diciembre de 2021 y en junio de 2022 se firmó el contrato, estableciendo un plazo de ejecución de nueve meses, que se tuvo que ampliar en dos ocasiones, siendo la última, hasta el 29 de junio de 2023.

Al incumplirse este plazo, se impuso una sanción de 944 euros por demora. La empresa reclamó por daños y perjuicios y adujo un retraso de 2,93 meses, que suponen una reclamación de 91.695 euros.

De la cuantía reclamada, el Ayuntamiento reconoce el derecho de la empresa a cobrar los intereses de demora del pago de las certificaciones, que suponen un importe de 6.443,96 euros y le da un plazo de cinco días hábiles para presentar alegaciones si lo estima oportuno.

Asimismo, se han aprobado las bases para la selección de las personas beneficiarias de la edición 2025/2026 del Plan de Empleo Municipal, cofinanciado por el Servicio Público de Empleo y el Fondo Social Europeo (ver documento adjunto).

Se han resuelto, además, las convocatorias de subvenciones al emprendimiento, innovación y crecimiento empresarial de la Línea III, correspondiendo a la anualidad 2025 un importe de 44.680,00 euros, y también y de Diversificación de Mercados 2025, por una cuantía total de 34.501,72 euros.

Por otra parte, fuera del Orden del Día, se han aprobado dos asuntos. Por un lado, la adjudicación a Electronic Trafic S.A. del servicio de mantenimiento, conservación y reparación del sistema centralizado de control de tráfico (SCCT) de Gijón, por aproximadamente 6,5 millones de euros (IVA incluido).

Este montado se reparte entre 2026, 2027 y 2028, con el siguiente desglose: mantenimiento, por 5.408.652,32 euros; derribos y transportes especiales, por 187.550 euros; y obra nueva (nuevas instalaciones y renovación tecnológica, por 1.016.400 euros.

En el segundo caso, se ha dado luz verde a una modificación en las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de actuaciones de rehabilitación en grupos de viviendas situados en manzanas residenciales degradadas.

En concreto, en el artículo 6, correspondiente al Fraccionamiento y Pago de las Subvenciones, en el apartado 2, puntos a) Pago de la primera anualidad y b) pago de la segunda anualidad, se añadió la siguiente frase en lo que tiene que ver la certificación de la obra ejecutada: "este porcentaje no operará en el supuesto de que el número de anualidades sea inferior a tres".