Derechos Sociales convoca ayudas a personas con discapacidad para el transporte a centros de atención especializada

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar abrirá este martes la convocatoria de ayudas individuales a personas con discapacidad que utilizan transporte para acudir a centros de atención especializada, dotada con 45.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes es de diez días naturales y la cuantía máxima que puede recibir cada persona usuaria es de 6.010 euros.

Estas subvenciones financian los gastos de desplazamiento desde el lugar de residencia a las instalaciones donde se prestan los servicios de atención infantil temprana o equipamientos donde se imparten programas de estimulación acuática; los ervicios de atención residencial para personas con discapacidad, siempre que el solicitante reciba este servicio de lunes a viernes y se desplace desde el centro residencial a un centro de apoyo a la integración próximo, al cual no podría acudir diariamente desde su residencia habitual por no existir buenas comunicaciones entre ambos lugares y el servicio de apoyo a la integración. Se trata de un desplazamiento para acudir a centros que no cuentan con servicio de transporte, que no garantizan la totalidad de los servicios o para acudir a centros de carácter privado por no disponer de una plaza pública.

Esta prestación de ayuda a desplazamientos -en transporte regular de viajeros, vehículo propio o taxi- forma parte de un conjunto de medidas y ayudas técnicas de la consejería para facilitar y fomentar la autonomía personal, la participación y la integración social de las personas con discapacidad.

Los requisitos de la convocatoria se pueden consultar en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/48mvhhst.