Derechos Sociales pone en marcha una nueva estrategia digital para agilizar trámites y mejorar la atención

Nerea Monroy - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha informado este domingo de que ha puesto en marcha la II Estrategia de Transformación Digital del Sistema Asturiano de Servicios Sociales (2026-2030), la hoja de ruta que marcará la modernización tecnológica de los servicios sociales en los próximos cinco años.

El documento establece tres objetivos, seis líneas de actuación y treinta medidas destinadas a consolidar los avances logrados en la primera fase de digitalización y mejorar la atención a la ciudadanía. Entre otras actuaciones, contempla la evolución de la historia social única electrónica, una mayor conexión entre sistemas públicos, la creación de un espacio de datos social y nuevos instrumentos para agilizar la gestión y la tramitación de procedimientos.

La hoja de ruta incorpora, asimismo, asistentes digitales para trámites de dependencia, sistemas de recomendación de prestaciones, laboratorios de innovación y soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) orientadas a reforzar la coordinación de los servicios y anticipar necesidades. El objetivo es reducir cargas administrativas para que el personal de la consejería pueda dedicar más tiempo a la atención y el acompañamiento de las personas.

La estrategia incluye, además, un marco ético para el uso de la inteligencia artificial, sustentado en principios como la dignidad de las personas, la privacidad, la transparencia y la equidad. El documento refleja que la tecnología debe estar al servicio de la intervención social y contribuir a humanizar la atención, nunca a sustituir el criterio profesional.

La elaboración del plan contó con la participación de cerca de un centenar de profesionales, ayuntamientos, entidades del tercer sector, universidad y empresas, a través de talleres, entrevistas y grupos de trabajo.

La titular de la consejería, Nerea Monroy, ha señalado que esta estrategia parte de la idea de que "la tecnología solo sirve si acerca los servicios a quien los necesita, nunca si los aleja". "Por eso, hemos escuchado a quien atiende y a quien es atendido antes de plantear una sola medida*, ha agregado.

Entre las primeras actuaciones vinculadas a esta nueva etapa figura la publicación de la guía 'IA en servicios sociales. Guía práctica con 200 prompts para 14 áreas de trabajo', el primer manual de estas características elaborado para el personal de servicios sociales de la Administración del Principado. El documento reúne 200 instrucciones diseñadas para facilitar tareas como la elaboración de informes técnicos, la gestión de subvenciones, la redacción normativa o la atención a la infancia y las familias.

La guía establece, además, un principio irrenunciable: ningún dato de las personas atendidas por los servicios sociales puede introducirse en herramientas de inteligencia artificial. Las instrucciones se basan en plantillas y ejemplos genéricos y están concebidas para apoyar el trabajo profesional, preservar la confidencialidad de la información y ahorrar tiempo en tareas administrativas.