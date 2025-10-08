Derechos Sociales y la Universidad de Oviedo acercan la ciencia a las personas mayores con el ciclo 'Escanciando ideas'

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, en colaboración con la Universidad de Oviedo, pone en marcha Escanciando ideas, un ciclo de charlas científicas inspirado en el formato internacional Pint of Science.

El objetivo es acercar el conocimiento científico a la ciudadanía en espacios cotidianos y accesibles, como los centros sociales de personas mayores dependientes del Principado, que se transformarán en lugares de encuentro, aprendizaje y divulgación.

La iniciativa está dirigida por los profesores Jonathan Rodríguez y Maidá Domat, de la Universidad de Oviedo, junto con el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Dimas G. de Oteyza.

El ciclo comienza este jueves, 9 de octubre, en el Centro Social de Personas Mayores de Mieres (calle Escuela de Capataces, 41), a partir de las 18.00 horas.