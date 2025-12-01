Desactivado el Plamerpa por la fuga de anhídrido acético de un camión cisterna en Parres

Activado el PLAMERPA en Situación 1 por la fuga de anhídrido acético de un camión cisterna en Parres - SEPA

OVIEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, desactivó a las 0.15 horas de este lunes, el Plan Especial de Protección del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril (PLAMERPA), en Situación 1, por la fuga de anhídrido acético de un camión cisterna en Parres.

La desactivación del plan se produjo después de haber recuperado el camión con ayuda de una grúa y sin riesgo para la población. Efectivos de Bomberos del SEPA, junto al jefe de zona del oriente, permanecieron por la noche en la zona, colaborando en las tareas de limpieza y distribución del material absorbente con la empresa especializada en la retirada de contaminantes.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 18.57 horas de este domingo, y fue el propio conductor quien informó de la pérdida de anhídrido acético.