Desactivado el Protocolo Anticontaminación de la Zona Oeste

El Ayuntamiento de Gijón ha desactivado, a las 9.00 horas de este miércoles, el escenario de contaminación atmosférica Nivel 0 - Preventivo que se había iniciado este pasado martes en virtud del Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, en las últimas horas se han visto reducidos los valores horarios de los parámetros contaminantes partículas PM10 y PM2,5 en las estaciones de medición de calidad del aire de la zona Oeste de Gijón y por ello se ha tomado la medida de desactivar ese Nivel 0.

No obstante, en caso de que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología muestren una tendencia a la estabilidad atmosférica, se presente ausencia de lluvias y/o los valores de concentración de contaminantes sean elevados durante los próximos días, se valorará la activación del protocolo.

*Se ha recordado, asimismo, que el Ayuntamiento cuenta, a través de la App municipal Gijón, con un sistema de avisos a la ciudadanía para informar en los casos en los que el Protocolo de Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste sea activado, indicando el nivel de activación. Puede accederse al mismo a través del siguiente enlace: https://www.gijon.es/app/aire