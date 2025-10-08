Desconvocada la huelga de TUA en Oviedo tras alcanzar los trabajadores un acuerdo con la empresa

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de TUA ha decidido desconvocar la huelga prevista para los días 8,9 y 10 de octubre, tras alcanzar un acuerdo en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) con la compañía que fue ratificado por la plantilla durante la noche de este martes, según han informado fuentes sindicales a Europa Press.

En relación al sistema de seguridad instalado en los vehículos, la empresa ha explicado que se ha pactado un periodo de formación y aprendizaje para conductores y personal de mantenimiento, con el objetivo de reforzar "la irrenunciable seguridad de conductores, viajeros, flotas y operaciones".

Además, TUA se ha comprometido a analizar junto con el Ayuntamiento de Oviedo la conveniencia de habilitar servicios higiénicos en cuatro ubicaciones del servicio.