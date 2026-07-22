Descubre la Comarca de Avilés en Fidma Gijón: Del 1 al 16 de agosto

Presentación del estand Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) 2026 de la Comarca Avilés. - COMARCA AVILÉS

GIJÓN, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comarca Avilés estará presente en la 69 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebrará en Gijón del próximo día 1 al 16 de agosto, para promocionar la comarca como destino turístico, así como sus principales recursos y productos turísticos, tanto de la mancomunidad, como de cada uno de los concejos que la conforman.

La presidenta de la Mancomunidad y concejala de Turismo de Avilés, Raquel Ruiz, acompañada de la vicepresidenta y concejala de Turismo de Castrillón, Marian González-Carbajal, el alcalde de Illas, Alberto Tirador, y los concejales de Corvera, Rafael Alonso y Jorge Suárez, han presentado este miércoles el estand con el que la mancomunidad acudirá a la Feria de Muestras, después de años de ausencia conjunta.

Según una nota de prensa del Ayuntamiento de Avilés, el estand de la mancomunidad es modular y en él se reflejan en grandes imágenes los principales recursos turísticos de la comarca, así como las nuevas inversiones acometidas gracias a proyectos como el Plan de Sostenibilidad Turística.

De esta forma, mediante grandes fotografías, y vídeos turísticos, los visitantes podrán disfrutar de elementos tan singulares como el casco histórico de Avilés, la recuperación de la muralla medieval, el centro Niemeyer, la ría de Avilés y sus recursos como el Centro de los Cañones Submarinos, las sendas verdes de Corvera e Illas, como la del Agua, la del Pico Gorfolí o los Molinos, el Parque Acuático de Corvera, el área recreativa y fluvial de Sollovio, la Senda Norte, la Mina de Arnao y el conjunto de playas de Castrillón, entre otros recursos como la gastronomía y la oferta cultural, de ocio y deportiva.

La presencia de la mancomunidad en la FIDMA 2026 también servirá como escaparate para la presentación y celebración de nuevos proyectos.

En este sentido, el próximo 3 de agosto el estand mancomunado será escenario para la presentación de las actividades que se están desarrollando en la Bienal Climática.

También se presentarán proyectos y actividades que desarrollan cada uno de los concejos mancomunados, no solo este verano, sino también programaciones hasta final de año.

Además, el 11 de celebrarán en la Fidma el primer Día de Comarca Avilés, evento que tiene vocación de convivencia y hermanamiento vecinal de los cuatro concejos mancomunados, y que es propósito de la mancomunidad celebrarlo cada año, a partir de 2027, en diferentes espacios de los cuatro municipios, con manifestaciones de índole cultural y deportivo, y en todo caso de hermanamiento, para un territorio que se conforma como una misma realidad cultural, económica y social.

En el estand de la comarca también se presentarán eventos gastronómicos ya consolidados, como la Semana de la Tapa, que se celebrará entre los días 7 y 13 de septiembre, o el nuevo proyecto de Brasa y Mar, vinculado a la marca Pescado de Confianza de la Rula de Avilés, que tendrá lugar el último trimestre de este año 2026.