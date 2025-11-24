Un desprendimiento "fortuito e imprevisto" causó el accidente en la mina de Vega de Rengos, según la investigación

Funeral por el minero Anilson Soares de Brito, fallecido en la mina de Veiga de Rengos, en la Iglesia parroquial de Caboalles de Abajo - Fernando Otero - Europa Press

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un desprendimiento "fortuito e imprevisto" fue la causa del accidente ocurrido el viernes en la mina de Vega de Rengos, en el que fallecieron dos operarios, de 42 y 32 años. Así se desprende de las primeras investigaciones sobre lo ocurrido, según ha explicado este lunes el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

"Tras una primera inspección visual realizada el mismo viernes por la tarde-noche durante las tareas de rescate, todo hace indicar que se trata de un desprendimiento fortuito e imprevisto", ha indicado.

El hundimiento "súbito" se produjo en el techo de un taller de arranque de una galería de unos setenta metros, donde se encuentra una capa de mineral bastante ancha, de unos tres metros de ancho.

A las 17.00 horas del viernes 21 de noviembre se produjo ese desprendimiento en la zona de trabajo que afectó a una superficie estimada de unos seis u ocho metros.

Borja Sánchez ha dicho que, al margen de las investigaciones que está realizando la Policía Judicial, la Autoridad Minera realiza una investigación de las causas que han provocado este accidente y empezó ya el mismo viernes por la tarde-noche, con una primera visita al interior de la explotación de inspectores del Servicio de Minas.

Se ha procedido a convocar de urgencia una reunión de la Comisión Regional de Seguridad Minera para este miércoles. "Ahí informaremos a los miembros de esta comisión de las tareas de supervisión periódicas que se estaban realizando sobre la empresa TyC Narcea desde la Consejería, y también trasladaremos y analizaremos los primeros datos disponibles en relación con las causas del accidente", ha señalado, Sánchez, que ha confirmado que la última inspección se realizó el jueves en la misma zona del accidente. No se detectó riesgo alguno.

El trágico suceso se produce meses después de que en marzo, en la mina de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña, explotada por Blue Solving, fallecían cinco mineros en otro accidente.

Borja Sánchez ha dicho que los dos accidentes no tienen nada que ver, dado que en Cerredo no tenían licencia para hacer lo que estaban haciendo, mientaras que TyC Narcea sí contaba con todos los permisos para la explotación en Vega de Rengos, en el municipio asturiano de Cangas del Narcea.

De hecho TyC Narcea tiene autorización para extraer 90.000 toneladas de carbón destinada a evaluar su utilización en actividades industriales.

Sánchez también se ha puesto en contacto con todos los grupos parlamentarios para compartir con ellos el primer análisis que se realice en el seno de la Comisión de Seguridad Minera.

BRIGADA

Preguntado por la labor de la Brigada de Salvamento Minero, cuyos miembros emitieron la semana pasada un comunicado en el que anunciaba su renuncia, Borja Sánchez ha respondido que el Gobierno asturiano tiene un gran respeto y consideración por su lavor.

Confía el Ejecutivo asturiano en que se llegue a un acuerdo que permita la continuidad del servicio. "Sabemos que Hunosa tiene toda la disposición a que se llegue a ese acuerdo", ha apuntado.