Detenido en Avilés por corrupción de menores y su vinculación con la comunidad violenta nihilista 'The Com'

La Policía conduce al arrestado al vehículo policial en Avilés. - CNP

OVIEDO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Avilés a un hombre como presunto autor de delitos de corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal, en el marco de una investigación relacionada con la comunidad virtual violenta nihilista conocida como 'The Com'.

La investigación se inició el pasado mes de marzo, después de que los agentes detectasen que un ciudadano español podía estar implicado en hechos relacionados con la corrupción de menores, según ha informado la Policía Nacional.

De acuerdo con las pesquisas, el arrestado habría mantenido además contactos económicos con un exmilitar de la Marina de Estados Unidos investigado por delitos graves, entre ellos la posesión de material de abuso sexual infantil, la generación de actos de tortura infantil o la sextorsión. Esta persona habría formado parte de 'Greggy's Cult', grupo considerado precursor directo del denominado 'Grupo 764'.

La operación culminó con la entrada y registro en el domicilio del investigado, donde los agentes intervinieron una importante cantidad de material informático y dispositivos móviles, que continúan siendo analizados.

Tras ser puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Avilés, plaza número 7, en funciones de guardia, la autoridad judicial acordó el ingreso del detenido en prisión provisional.

LA COMUNIDAD 'THE COM'

La Policía Nacional sitúa la investigación en el ámbito del denominado extremismo violento nihilista, una amenaza emergente identificada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y cuyo principal exponente sería la comunidad virtual descentralizada 'The Com'.

Se trata, según explica el cuerpo policial, de un entramado híbrido y complejo compuesto por múltiples grupos, entre los que sobresale el denominado 'Grupo 764', considerado una entidad terrorista en algunos países.

Las actividades atribuidas a esta comunidad incluyen ciberataques, distribución de material de abuso sexual infantil, extorsiones, inducción a la autolesión o al suicidio y la promoción de actividades terroristas, como tiroteos masivos. El objetivo de estos grupos sería fomentar la violencia, la deshumanización y la generación de alarma social.

La Policía Nacional participa en el Proyecto Compass de Europol, una iniciativa internacional puesta en marcha en enero de 2025 y liderada por el Centro Europeo de Contraterrorismo (ECTC), orientada a reforzar la cooperación policial frente a esta red extremista y violenta que opera principalmente a través de Internet.