La directora general de Universidad sobre las matrículas gratuitas: "Tanto el rector como el Principado tienen razón"

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Universidad del Principado, Cristina González, ha explicado este martes en la Junta General que la discrepancia entre los 13 millones de euros estimados por la Universidad de Oviedo y los 7,4 millones calculados por el Ejecutivo autonómico para financiar la gratuidad de matrícula anunciada por el Gobierno asturiano se debe a diferentes criterios metodológicos y presupuestarios. "Tanto el rector como la Administración del Principado tienen razón", ha subrayado.

González ha detallado, a preguntas del diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro, Adrián Pumares, que la Universidad ofrece una cifra global de ingresos por matrícula, en torno a los 13-14 millones de euros según los datos liquidados del último curso académico completo, por lo que "es lógico que esa sea la referencia que maneje el rector". Sin embargo, el Principado hace el cálculo descontando las ayudas y becas estatales que ya cubren a parte del alumnado.

González ha matizado que el coste de la gratuidad por curso académico no se refleja de forma directa en un único ejercicio presupuestario, ya que un curso se desarrolla entre dos años. "En el ejercicio presupuestario 2026 tampoco vamos a tener el 100% del coste estimado, porque tendremos que adelantar a la Universidad de Oviedo una parte del curso 2026-2027 y liquidar la parte que nos quede del curso 2025-2026", ha explicado.

Asimismo, ha destacado que las cifras futuras son, por definición, estimaciones sujetas a revisión. "Este será el primer curso con gratuidad total en primer año, y habrá que analizar el impacto real en el número de estudiantes matriculados, si ha aumentado la demanda, si se han atraído alumnos de fuera... Es un análisis detallado que haremos como cada año", ha afirmado, insistiendo en que "la medida se implementa de forma progresiva y no alcanzará su máxima ejecución hasta futuros presupuestos".